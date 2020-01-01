«Брянский лен» начал выплачивать миллионные долги по зарплате
ООО «Брянский лен» в Дубровском районе после вмешательства прокуратуры начало ликвидировать задолженность по зарплате перед своими работниками.
Уже выплачены 1,2 млн рублей, но это немногим больше трети суммы, которую следует выплатить.
Зарплаты работники предприятия не видели с 1 июня по 1 декабря прошлого года. Общая задолженность работодателя перед трудовым коллективом составила 3,3 млн рублей. Прокуратура заверяет, что держит выполнение обязательств компании перед сотрудниками под контролем.
Ранее мы сообщили, что по итогам прошлого года Брянская область стала лидером ЦФО по темпам роста промышленного производство. Но легкая промышленность в число локомотивов по этому показателю не входит.
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