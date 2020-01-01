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В Брянске директора предприятия будут судить за невыдачу зарплаты

Опубликовано Сегодня, 13:48

Директор компании «Центрмеханомонтаж», зарегистрированной в Фокинском районе Брянска, предстанет перед судом по делу у невыдаче зарплаты работникам. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

По версии обвинения, фигурант дела более двух месяцев не выдавал зарплату своим семи работникам и задолжал и в сумме более 610 тысяч рублей.

Дело с утвержденным обвинением передано в районный суд.

Ранее мы сообщили, что в Дубровском районе прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты работникам предприятия «Русский лен». Деньги не выплачивались с июня по начало декабря. Общая задолженность за это время достигла 3,3 млн рублей. После вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам 1,2 млн рублей.

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