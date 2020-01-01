Газпромовские энергетики начали выбивать деньги из управляющих компаний

За один день «Газпром энергосбыт Брянск» подал в суд сразу более десяти исков к управляющим компаниям и ТСЖ Брянска. Общий долг всех «управлялок» региона ‒ более трети миллиарда рублей.

Из 139 брянских управляющих компаний и товариществ собственников жилья больше половины имеют долги перед «Газпром энергосбыт Брянск». Общая сумма долга ‒ около 300 миллионов рублей. У некоторых компаний долги превышают миллион рублей, есть задолженность и в десятки миллионов.

Не все мега-должники попали в «черный список» «Газпром энергосбыт Брянск» ‒ есть компании, которые идут на реструктуризацию долга, прорабатывают график платежей и соблюдают его. Но те, которые проявляют несговорчивость и нежелание оплачивать электричество, попадают в тот самый «черный список», лидерами которого являются управляющие компании «Нормаль-М», «Чистый двор» с долгом по 3,5 миллиона рублей у каждой и «Сервисный центр «Бежица», который уже год недоплачивает за электричество и накопил долг в 4,5 миллиона рублей.