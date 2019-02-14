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Сыроделов из Брасова оштрафовали на 60 тысяч рублей

Опубликовано Сегодня, 08:00

Брянский арбитражный суд наложил на производителя сыра компанию «Брасовские сыры» 60 тысяч рублей штрафа на основании материалов проверки, поступивших из Республики Коми.

Там специалисты Федеральной службы по ветеринарному и санитарному контролю провели лабораторные исследования сыра с Брянщины в местном перинатальном центре. И обнаружили вкрапления, свидетельствующие, что при изготовлении сыра использовались жиры немолочного происхождения. На этом основаниии продукт был признан не соответствующим техническим регламентам Таможенного союза.

Ранее мы сообщили, что Брянщина заняла шестое место в России по производству сливочного масла.

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