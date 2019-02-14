Сыроделов из Брасова оштрафовали на 60 тысяч рублей
Брянский арбитражный суд наложил на производителя сыра компанию «Брасовские сыры» 60 тысяч рублей штрафа на основании материалов проверки, поступивших из Республики Коми.
Там специалисты Федеральной службы по ветеринарному и санитарному контролю провели лабораторные исследования сыра с Брянщины в местном перинатальном центре. И обнаружили вкрапления, свидетельствующие, что при изготовлении сыра использовались жиры немолочного происхождения. На этом основаниии продукт был признан не соответствующим техническим регламентам Таможенного союза.
Ранее мы сообщили, что Брянщина заняла шестое место в России по производству сливочного масла.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное заместителю начальника оперативно – технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Андрею Николаевичу Патову и диспетчеру участка оперативно-технологического управления основной сетью (ЦУС) Александру Павловичу Ивасюку, которые уходят на заслуженный отдых.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.