Брянские исправительные колонии перейдут на светодиоды

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области планирует установить в исправительных колониях светодиодные светильники и сэкономить 70% на оплате электроэнергии.

УФСИН объявило торги на заключение энергосервисного контракта. Начальная цена контракта ‒ 176 миллионов рублей, минимальная экономия от перехода на светодиоды ‒ 123 миллиона за шесть лет. При этом контракт предусматривает, что компания, которая переоборудует освещение всех шести исправительных колоний, выполнит все работы за свой счет и будет получать ежемесячно 95% от сэкономленных на электроэнергии средств.

Светильники, способные работать в двух режимах ‒ на полную и в половину мощности ‒ будут обеспечивать освещение основного ограждения охранного периметра и охранной зоны.