В Брянске за год демонтировали 189 рекламных конструкций
189 самовольных рекламных конструкций были демонтированы в Брянске за прошлый год, в том числе 22 принудительно. Эти цифры были озвучены во вторник на подведении итогов работы управления муниципального контроля брянской мэрии за 2019 года. По словам начальника управления Татьяны Цыганок, демонтаж самовольной рекламы закончен, теперь власти следят за законностью размещения рекламы на земельных участках и фасадах зданий.
Примечательно, что во вторник же в Брянске побывала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и во время поездок по городу высказала свои замечения к уличной рекламе. Ей не понравились обилие рекламных щитов и их внешний вид.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 31 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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