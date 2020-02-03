В Брянске за год демонтировали 189 рекламных конструкций

189 самовольных рекламных конструкций были демонтированы в Брянске за прошлый год, в том числе 22 принудительно. Эти цифры были озвучены во вторник на подведении итогов работы управления муниципального контроля брянской мэрии за 2019 года. По словам начальника управления Татьяны Цыганок, демонтаж самовольной рекламы закончен, теперь власти следят за законностью размещения рекламы на земельных участках и фасадах зданий.

Примечательно, что во вторник же в Брянске побывала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и во время поездок по городу высказала свои замечения к уличной рекламе. Ей не понравились обилие рекламных щитов и их внешний вид.