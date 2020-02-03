С улиц Брянска убрали 214 ларьков

За прошлый год на улицах Брянска демонтировали 219 незаконно установленных киосков, где располагались торговые и сервисные предприятия. 40 из них пришлось убрать принудительно, поскольку собственники игнорировали требования городских властей.

Об этом накануне сообщила брянская мэрия.

В этом году чиновники планируют убрать с городских улиц еще 45 ларьков.

Во вторник мы сообщили, что городские власти за прошлый год убрали с улиц Брянска 189 незаконных рекламных конструкций, тем самым полностью завершив их демонтаж. Однако посетившей во вторник же Брянск Валентине Матвиенко не понравились обилие рекламных щитов на городских улицах и их внешний облик.