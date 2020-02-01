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В Дятькове получил условный срок директор МУПа

Опубликовано Сегодня, 12:34

Суд приговорил к двум годам условно директора МУП водопроводно-канализационного хозяйства Дятькова.

Осужденный был признан виновным в уклонении от погашения налоговой задолженности и уклонении от решения суда.

За предприятием числились задолженность по налогам и 20 тысяч рублей, которые оно должно было заплатить управлению вневедомственной охраны по решению арбитражного суда. Однако суд установил, что когда на счета МУПа поступили 10,5 млн рублей директор вместо того, чтобы исполнить названные обязательства, потратил деньги на другие цели, что подтверждается распорядительными письмами от его имени. 

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