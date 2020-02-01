В Дятькове получил условный срок директор МУПа

Судьбу смоленской крепости и музея Гагарина обсудили в Москве. Реставрацию и музеефикацию Смоленской крепостной стены, а также перспективы создания на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина федерального музейного комплекса губернатор Алексей Островский обсудил в столице со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года. – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».

Московская железная дорога ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД.ойны.

Что будет с эколого-биологическим центром, прогимназией и «Орлёнком»? На какой стадии находится строительство «юбилейных» объектов, работа над которыми ещё не завершена? Когда их достроят? Гарантируют ли строители, что на этот раз успеют в срок?

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

За предприятием числились задолженность по налогам и 20 тысяч рублей, которые оно должно было заплатить управлению вневедомственной охраны по решению арбитражного суда. Однако суд установил, что когда на счета МУПа поступили 10,5 млн рублей директор вместо того, чтобы исполнить названные обязательства, потратил деньги на другие цели, что подтверждается распорядительными письмами от его имени.

Осужденный был признан виновным в уклонении от погашения налоговой задолженности и уклонении от решения суда.

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