Бургерные «Мираторга» прекратили работу со службами доставки еды

Сеть бургерных «Бургер & Фрайз», которая принадлежит компании «Мираторг» накануне приостановила сотрудничества со службами доставки Яндекс.Еда и Delivery Club во всех городах присутствия. Кроме Брянска, бургерные сети работают также в Москве и Воронеже.

В компании апеллируют к итогам внутреннего иссследования, которые свидетельствуют, что продукция из ассортимента сети теряет потребительские свойства из-за недостаточно быстрой доставки, и это бьет по репутации бренда.

В сервисе Delivery Club отмечают, что скорость доставки им задает каждый партнер, и если для того критично, чтобы время доставки не превышало 25-30 минут, сервис готов вписаться в этот параметр. Но радиус доставки придется ограничить шаговой доступностью от заведений: доставлять не всем, а лишь тем, до кого курьеры могут добраться пешком из бургерной, где получают заказ, максимум за заданные полчаса. Отмечают в сервисе, что ни единого нарекания к качеству доставки за все время работы с «Мираторгом» от того не поступало. Отмечают отсутствие претензий к доставке и в Яндекс.Еде.

Владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» и директор агентства Рестконсалт Сергей Миронов, считает, что, с одной стороны, нельзя исключать: за решением «Мираторга» стоит стремление выторговать себе персональные условия, которые у агрегаторов доставки всегда тем комфортнее, чем крупнее сеть у партнера, в то время как у одничных заведений особой возможности торговаться нет. С другой, для бургеров скорость доставки действительно критична, в отличие от пиццы, суши или роллов. В бургере размокает булочка, а остыв, он теряет вкусовые качества.