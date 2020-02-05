У жителя Суража изъяли сельхозугодия

В Суражском районе чиновники регионального управления Россельхознадзора принудительно изъяли у местного жителя 11,12 га земель сельхозназначения. Соответствующее решение районный суд вынес в конце января.

Причиной стало то, что собственник не ухаживал за участком, и тот зарастал сорной травой и кустарниками.

Владелец земли не раз получал предписания устранить нарушения и дважды был оштрафован. В частности, один штраф ему выписали в 2016 году. Исчерпав все методы воздействия, чиновники подали иск об изъятии участка, и суд его удовлетворил. Теперь землю выставят на торги для продажи новому владельцу.