Бороться с незаконной торговлей в Новозыбкове будет мобильная группа

Мобильную группу для борьбы со стихийной торговлей на улицах Новозыбкова создали в администрации района. Об этом во вторник сообщили местные СМИ. Группа включает районных чиновников, полицейских, ветеринарных врачей. Возглавил ее и.о. зама главы районной администрации Алексей Хохлов.

Подробности, как планирует действовать мобильная группа и насколько регулярно совершать рейды по улицам города, не уточняются.

Ранее жители райцентра неоднократно жаловались на засилье уличных стихийных торговцев, загромождающих проход по троутарам. Торгуют на улицах не только местные, но и заезжие коммерсанты из соседней Белоруссии.