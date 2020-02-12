Брянских предпринимателей обвинили в захвате земли на улице Мичурина
Участник сообщества «Подслушан Брянск» во ВКонтакте разместил фотографию забора на улице Мичурина, который, по его мнению, неаконно поставили предприниматели, тем самым совершив самозахват земли.
«"Предприимчивые" коммерсанты, предположительно из соседнего автосервиса самозахватом экспроприировали земельный участок между маг."Родник" по ул.Мичурина, 31а и ларьком, в нарушении закона торгующим пивом и сигаретами. Вчера уже установили забор из коричневого профнастила. Жителей соседнего дома №31 по ул Мичурина интересует, когда адм Володарского дома обратит на указанные нарушения внимание», — пишет автор сообшения (авторские орфография и пунктуация сохранены).
Комментаторы отмечают, что на кадастровой карте этот участок значится как ничейный. высказывают предположение, что вопрос с его выделением решен коррупционным путем и предлагают автору обращаться для решения проблемы к властям Володарского района.
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