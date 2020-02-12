Апелляционный суд в Туле оставил в силе решение по ТРЦ Тимошковых

Жалобу брянского предпринимателя Николая Тимощкова на решение арбитражного суда в Брянске, который отказался признавать незаконным решение городских властей выдать разрешение на эксплуатацию ТРЦ Тимошковых, рассмотрел 20 Апелляционный арбитражный суд в Туле. В ее удовлетворении суд отказал, решение брянского Арбитражного суда осталось в силе. Заседание по жалобе Тимошкова состоялось в Туле накануне.

ТРЦ Тимошковых был закрыт в апреле 2018 года из-за нарушений правил пожарной безопасности. Собственник устранил нарушения, но городские власти не выдали разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Попытка обжаловать их отказ выдать разрешение в суде результата не дала. Арбитражный суд, заседание которого состоялось в середине декабря, оставил это решение властей в силе. А теперь не дала результата и апелляция на это решение суда.