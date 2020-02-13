Собственник ТРЦ Тимошковых продолжает судиться с властями

В понедельник стало известно, что собственник ТРЦ Тимошковых предприниматель Николай Тимошков не оставляет попыток через суд добиться разрешения на эксплуатацию центра. Он подготовил очередной иск, где требует от суда «установить юридически значимый факт».

Юристы оценивают шансы на успех как минимальные: факта, что ТРЦ построен самовольно, не отрицает даже сам собственник. А это автоматически исключает возможность легализации здания. В то же время отмечают, что и сносить ТРЦ в принудительном порядке сносить самострой будет невыгодно властям, так как создаст лишний повод для рахговоров о давлении на бизнес. Если же оставить ситуацию, как есть, у бизнесмена не останется иного выхода, кроме снести постройку добровольно, под гнетом убытков, которые генерирует пустующий ТРЦ вместо ожидаемой прибыли.

Ранее мы сообщали, что арбитражный апелляционный в суд в Туле отказался отменить решение арбитражного суда в Брянске о запрете эксплуатации ТРЦ, который не функционирует с 2018 года.