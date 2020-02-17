Региональный оператор ТКО разъяснил, как наказать недобросовестные управляющие компании
Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» выявил в Брянске несколько управляющих компаний, ТСЖ и ТКС, которые накопили долги на сотни тысяч, а некоторые и более 1 млн рублей за вывоз мусора притом, что жители оплачивают эту услугу вовремя. Обращения таких жителей к оператору и стали поводом для масштабной проверки.
Получается, что УК, ТСЖ или ТКС, выступающий посредником между жителями домов и региональным оператором, присваивает деньги, которые люди перечисляют за вывоз мусора, и расходует не по целевому назначению.
«Возможное решение проблемы — заключать договоры напрямую с нами», — говорит коммерческий директор АО «Чистая планета» Алексей Головин.
Оператор рекомендует жителям домов регулярно интересоваться, насколько аккуратно их УК, ТСЖ или ТКС оплачивает его услуги. И если есть проблемы, стоит задуматься, нужен ли такой нечестный посредник.
Для заключения договора напрямую нужно провести общее собрание жильцов. А протокол его решения посредник обязан передать оператору. Об этом рассказала руководитель юридической службы оператора Виктория Кытина.
Стоит отметить, что большинство УК, ТСЖ и ТКС в исполнении обязательств аккуратны. В частности, у вас тончо нет проблем с платой за вывоз мусора, если вас обслуживают РИРЦ или «Газпром Энергосбыт Брянск».
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