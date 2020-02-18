В Бряняке предприятие оштрафовали за маленькие зарплаты

Прокуратура Фокинского района Брянска оштрафовала зарегистрированное в районе предприятие за низкие официальные зарплаты сотрудников. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что с июля по октябрь прошлого года зарплаты работников предприятия были ниже минимальной, установленной законом.

За это предприятию придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Ранее мы сообщали, что комиссия мэрии Брянска рекомендовала 12 городским предприятиям, где были выявлены официальные зарплаты ниже минимальной, увеличить их до среднеотраслевого уровня.