В Бряняке предприятие оштрафовали за маленькие зарплаты
Прокуратура Фокинского района Брянска оштрафовала зарегистрированное в районе предприятие за низкие официальные зарплаты сотрудников. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что с июля по октябрь прошлого года зарплаты работников предприятия были ниже минимальной, установленной законом.
За это предприятию придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа.
Ранее мы сообщали, что комиссия мэрии Брянска рекомендовала 12 городским предприятиям, где были выявлены официальные зарплаты ниже минимальной, увеличить их до среднеотраслевого уровня.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.