В Выгоничах предприятие выплатило 670 тысяч рублей работникам после вмешательство прокуратуры

Предприятие в Выгоничском районе рассчиталось с работниками за январь после вмешательства прокуратуры. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Своим 46 работникам компания задолжала 670 тысяч рублей.

После того, как районное надзорное ведомство вынесло работодателю представление устранить нарушение, работники получили заработанное в январе, а на непосредственного виновника задержки выплаты наложили дисциплинарное взыскание. Но это не спасет генерального директора компании от штрафа. Прокуратура возбудила в отношении него административное дело.

Ранее мы сообщили, что в Брянске прокуратура оштрафовала работодателя за зарплаты ниже минимальной.