В Выгоничах предприятие выплатило 670 тысяч рублей работникам после вмешательство прокуратуры
Предприятие в Выгоничском районе рассчиталось с работниками за январь после вмешательства прокуратуры. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.
Своим 46 работникам компания задолжала 670 тысяч рублей.
После того, как районное надзорное ведомство вынесло работодателю представление устранить нарушение, работники получили заработанное в январе, а на непосредственного виновника задержки выплаты наложили дисциплинарное взыскание. Но это не спасет генерального директора компании от штрафа. Прокуратура возбудила в отношении него административное дело.
Ранее мы сообщили, что в Брянске прокуратура оштрафовала работодателя за зарплаты ниже минимальной.
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