В Карачевском районе суд ликвидировал частный детский сад

В Караческом районе по решению суда был ликвидирован частный детский сад «Сказка», расположенный в селе Бошино. Об этом сообщил Карачевский районный суд.

С иском о прекращении деятельности садика и его исключении из ЕГРЮЛ в суд обратилось региональное управление Минюста. Причины — неоднократные нарушения закона: руководство учреждения не отчиталось через интернет и СМИ о деятельности за 2016 и 2018 годы, не обнародовало сведения о составе руководящих органов, не отчиталось, как распоряжалось деньгами и иным имуществом и не привело в соответствие требованиям законодательства Устав компании.

Иск был удовлетворен.