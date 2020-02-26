Директора предприятия-банкрота оштрафовали на 40 тысяч рублей
В Брянске Арбитражный суд оштрафовал руководителя предприятия за нарущение законодательства о банкротстве. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.
Суд установил, что после объявления банкротом ОАО «Гиброспецстрой» и утверждения конкурсного управляющего директор компании по закону должен был передать тому ряд документов, нужных для исполнения возложенных на того обязанностей. Но этого не сделал.
Выявила факт нарушения и подала иск прокуратура Фокинского района, где зарегистрировано обанкротившееся предприятие.
Руководитель был признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 40 тысяч рублей.
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