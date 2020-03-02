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Прокуроры Брянщины принимают предпринимателей

Опубликовано Вчера, 17:37

Во всех прокуратурах Брянской области во вторник проходит Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом сообщила областная прокуратура.

В частности, в Брянске привем вели первый зам областного прокурора Игорь Таратонов и региональный бизнес-омбудсмен Сергей Рондиков.

Предприниматели, пришедшие на прием, подняли разные проблемы. Например, у одного возникли сложности с заключением договора на утилизацию отходов.

Всех предпринимателей проконсультировали по поднятым ими проблемам.

Дни приема предпринимателей проводятся каждый первый вторник месяца в течение рабочего дня.

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