Прокуроры Брянщины принимают предпринимателей

Во всех прокуратурах Брянской области во вторник проходит Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом сообщила областная прокуратура.

В частности, в Брянске привем вели первый зам областного прокурора Игорь Таратонов и региональный бизнес-омбудсмен Сергей Рондиков.

Предприниматели, пришедшие на прием, подняли разные проблемы. Например, у одного возникли сложности с заключением договора на утилизацию отходов.

Всех предпринимателей проконсультировали по поднятым ими проблемам.

Дни приема предпринимателей проводятся каждый первый вторник месяца в течение рабочего дня.