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В Унече взыщут более 12 млн рублей ущерба с уклонителя от уплаты налогов

Опубликовано Сегодня, 17:43

В Унече суд удовлетворил иск районной прокуратуры к руководителю ООО «ЭЛИТТРАНС+» о взыскании с него 12,1 млн рублей недоплаченного возглавляемым им предприятием налога.

Ранее коммерсант был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а в эту сумму оценен ущерб.

Поскольку осужденный не возместил ущерб добровольно, прокуратура решила взыскать причитающиеся бюджету деньги по суду. Иск был удовлетворен.

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