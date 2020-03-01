В Унече взыщут более 12 млн рублей ущерба с уклонителя от уплаты налогов

В Унече суд удовлетворил иск районной прокуратуры к руководителю ООО «ЭЛИТТРАНС+» о взыскании с него 12,1 млн рублей недоплаченного возглавляемым им предприятием налога.

Ранее коммерсант был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а в эту сумму оценен ущерб.

Поскольку осужденный не возместил ущерб добровольно, прокуратура решила взыскать причитающиеся бюджету деньги по суду. Иск был удовлетворен.