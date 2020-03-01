Клинцовское СМУ задолжало работникам почти 4 млн рублей
В Клинцах городская прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты работникам местного СМУ. 21 сотруднику предприятие задолжало в общей сложности свыше 3,9 млн рублей. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.
Прокурор города отправил руководителю организации представление, а одновременно наложил на него щтраф как на злостного нарушителя, поскольку на аналогичном нарушении трудового законодательства тот попадался и прежде, и направил в суд иск о взыскании с предприятия задооженности.
В курсе ситуации был и губернатор Александр Богомаз, так как надзорное ведомстов информировало его о происходящем в контексте общей ситуации с долгами по зарплате в регионе.
Задолженность перед работниками была полностью погашена.
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