Клинцовское СМУ задолжало работникам почти 4 млн рублей

В Клинцах городская прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты работникам местного СМУ. 21 сотруднику предприятие задолжало в общей сложности свыше 3,9 млн рублей. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.

Прокурор города отправил руководителю организации представление, а одновременно наложил на него щтраф как на злостного нарушителя, поскольку на аналогичном нарушении трудового законодательства тот попадался и прежде, и направил в суд иск о взыскании с предприятия задооженности.

В курсе ситуации был и губернатор Александр Богомаз, так как надзорное ведомстов информировало его о происходящем в контексте общей ситуации с долгами по зарплате в регионе.

Задолженность перед работниками была полностью погашена.