УМВД Брянщины вышло в лидеры ЦФО по раскрытию экономических преступлений

УЭБиПК УМВД Брянщины в преддведверье 83-летия создания этой службы МВД, которое будет отмечать в понедельник, 16 марта, подвело итоги работы за прошлый год. На Брянщине в 2019 году выявлено 554 экономических и коррупционных преступления (60% приходится на долю тяжких и особо тяжких), что на 40% больше, чем за 2018-й. Расследовано 418 — на 70%, чем в 2018 году, к уголовсной ответственности привлечен 341 человек — плюс 10% к результату 2018 года. По раскрываемости экономических преступлений Брянщина заняла третье, а по количеству привлеченных за них к ответственности четвертое место в ЦФО, выйдя в один ряд с Москвой и Подмосковьем с их миллионным населением.

Вернуть государству и собственникам удалось порядка 1,3 млрд рублей.

По совокупности всех показателей оценки работы УЭБиПК Брянской области заняло седьмое место по России и третье в ЦФО.

За прошлый год полицейские выявили 197 коррупционных преступлений. 121 из них раскрыто, что в три раза больше, чем за 2018 год. По эффективности противодействия коррупции наш регион занял третье место, уступив только Москве и Московской области.

Ракрыто 164 случая взяточничетсва. В общей сложности попавшие в поле зрения управления взяточники получили порядка 19 млн рублей, средняя сумма взятки составила более 133 тыс. рублей.

Пресечно 54 случая казнокрадства, суммарный ущерб от которых оценивается более чем в 113 млн рублей.

В налоговой сфере выявлены свыше 70 преступлений, расследовано более 50, привлечены к ответственности 40 человек. По борьбе с налоговыми преступлениями Брянщина также на третьем месте по ЦФО после Москвы и Подмосковья. В бюджет возвращено свыше 1 млрд рублей.

20 преступлений связаны с незаконной вырубкой лесов. Это также третье место по ЦФО.

По выявлению и расследованию экономических преступлений в сельскохозяйственной отрасли регион занял второе место в округе: 20 и 16 соответственно.

За прошлый год были раскрыты несколько преступных групп, специализирующихся на обналичивании денег. Всего в этой сфере выявили 129 преступлений.

Особую проблему для региона представляет реализация контрабандных сигарет и алкоголя из соседней Белоруссии. По незаконному обороту табака возбуждены 26 уголовных дел, изъято свыше 1 млн пачек сигарет общей стоимостью более 76 млн рублей.

В сфере незаконного оборота алкоголя пресечены 11 преступлений, изъято свыше 4 тыс. литров суррогатного спиртного, привелчены к ответственности 19 человек. Еще 35 человек привлечены за незаконную организацию азартных игр.

106 преступлений связаны с оборотом фальшивых денег. В этой сфере в суд переданы пять уголовных дел против одного за 2019 год.

Ранее мы сообщали, что по оценке Генеральной прокуратуры РФ Брянщина заняла первое место в стране по борьбе с коррупцией.