Гендиректор мусорного оператора разъяснил брянским предпринимателям, как правильно работать с отходами

Генеральный директор регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета» Владимир Чашников встретился с бизнес-омбудменом Брянщины Сергеем Рондиковым, предпринимателями региона и их юристами. Встреча прошла в областном департаменте природных ресурсов и экологии под председательством его руководителя Сергея Мотылева. Об этом в пятницу сообщили в дирекции компании.

Чашников разъяснил бизнесменам и представляющим их интересы юристам нормы действующего законодательства в сфере обращения с отходами, рассмотрел отдельные обращения и ответил на вопросы присутствующих.

«Это не первая наша встреча с предпринимателями Брянщины и уполномоченным по защите их прав. Мы готовы подробно информировать обо всех законодательных нововведениях не только жителей региона, но и предпринимателей и рещать спорные вопросы не только в суде или заключив мировое соглашение, но и на таких рабочих встречах. Открытый диалог и взаимодействие с институтами поддержки предпринимателей позволяют вырабатывать важные решения, которые следуют букве закона и способствуют формированию правильного обращения с отходами», — сказал Владимир Чашников.