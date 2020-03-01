Гендиректор мусорного оператора разъяснил брянским предпринимателям, как правильно работать с отходами
Генеральный директор регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета» Владимир Чашников встретился с бизнес-омбудменом Брянщины Сергеем Рондиковым, предпринимателями региона и их юристами. Встреча прошла в областном департаменте природных ресурсов и экологии под председательством его руководителя Сергея Мотылева. Об этом в пятницу сообщили в дирекции компании.
Чашников разъяснил бизнесменам и представляющим их интересы юристам нормы действующего законодательства в сфере обращения с отходами, рассмотрел отдельные обращения и ответил на вопросы присутствующих.
«Это не первая наша встреча с предпринимателями Брянщины и уполномоченным по защите их прав. Мы готовы подробно информировать обо всех законодательных нововведениях не только жителей региона, но и предпринимателей и рещать спорные вопросы не только в суде или заключив мировое соглашение, но и на таких рабочих встречах. Открытый диалог и взаимодействие с институтами поддержки предпринимателей позволяют вырабатывать важные решения, которые следуют букве закона и способствуют формированию правильного обращения с отходами», — сказал Владимир Чашников.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
«Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
Специалисты филиала «Россети Центр Брянскэнерго» завершили работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в пострадавших от урагана Карачевском, Стародубском и Жуковском районах.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.