В Брасовском районе собственнику лесного участка запретили рубить на нем лес

В Брасовском районе природоохранная прокуратура пресекла нарушение лесного законодательства. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Брянской области.

Проверка показала, что на земле, находящейся в частной собственности физического лица, расположен участок леса, а владелец земли подготовил этот участок к вырубке леса, произведя отвод лесосеки и прорубив визиры на площади 18 га.

Прокуратура обратилась в суд с иском, где требовала изъять из частной собственности земли лесного фонда, определить новые границы участка и снять его с кадастрового учета.

Суд запретил любую хозяйственную деятельность на спорном участке.