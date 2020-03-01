В Брасовском районе собственнику лесного участка запретили рубить на нем лес
В Брасовском районе природоохранная прокуратура пресекла нарушение лесного законодательства. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Брянской области.
Проверка показала, что на земле, находящейся в частной собственности физического лица, расположен участок леса, а владелец земли подготовил этот участок к вырубке леса, произведя отвод лесосеки и прорубив визиры на площади 18 га.
Прокуратура обратилась в суд с иском, где требовала изъять из частной собственности земли лесного фонда, определить новые границы участка и снять его с кадастрового учета.
Суд запретил любую хозяйственную деятельность на спорном участке.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
«Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
Специалисты филиала «Россети Центр Брянскэнерго» завершили работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в пострадавших от урагана Карачевском, Стародубском и Жуковском районах.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.