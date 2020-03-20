Подрядчик строительства дороги Брянск — Новозыбков ищет инвесторов на реализацию госконтракта

На онлайн-платформе для частных инвесторов «Карма» появилась заявка на заем от работающей в Брянской области компании ООО «Дорресурс». Компания хочет собрать 2-4 млн рублей на увеличение объема работ и реализацию госконтракта на строительство дороги Брянск — Новозыбков — Жирятино.

На платформе компания имеет рейтинг А при наилучшем из возможных ААА и наихудшем D.

Желающие могут дать компании взаймы под 18% годовых от 10 тысяч рублей под поручительство собственника бизнеса. Сделать это могут зарегистрированные на платформе инвесторы в течение ближайших семи дней. Вернуть деньги с процентами «Дорресурс» обещает через полгода.