Туроператоры Брянщины прекратиили продавать путевки за границу

Брянские туроператоры приостановили продажу заграничных туров.

Спрос на поездки зарубеж упал из-за пандемии коронавируса. Многие страны закрыли границы для иностранцев, а МИД России и Росздравнадзор рекомендуют россиянам воздержаться от загранпоездок.

Предпочитают отказаться от забронированных с начала года туров на лето и сами жители региона. Многие опасаются заразиться или не вернуться домой из-за отмены авиасообщения.

Тем, кто уже оплатил путевки, предлагается несколько вариантов: отправиться взамен в тур по России, перенести срок поездки или заморозить внесенные деньги на депозите и воспользоваться ими позже.