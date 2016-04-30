Жуковский водоканал задолжал более 4 млн рублей за свет

Долг МУП «Водоканал Жуковского района» по состоянию на середину марта задолжал ООО «Газпром энергосбыт Брянск» за потребленную электроэнергию свыше 4 млн рублей. Об этом в среду сообщили в дирекции филиала «Брянскэнергосбыт».

«Рост задолженности муниципального предприятия за потребленную электроэнергию может привести к банкротству водоканала, что неизбежно скажется на надежности водоснабжения района. – Мы активно взаимодействуем с муниципальными властями по вопросам повышения платежной дисциплины предприятий жилищно-коммунального комплекса. Очевидно, что без тесного сотрудничества с органами управления Жуковского района решение данной проблемы невозможно», — сказал директор филиада «Брянскэнергосбыт» Олег Носов.

«Газпром энергосбыт Брянск» ведет в отношении водоканала претензионно-исковую работу и намерен обратиться в Ростехнадзор, чтобы злостного неплательщика привлекли к ответственности за неисполнение финансовых обязательств и установленных законодательством об энергетике требований. Для водоканала это чревато штрафом до 250 тысяч рублей.