Старейший завод Стародуба выполняет милииардный контракт с Минобороны РФ

Завод «Консервсушпрод» в Стародубе по контракту с Минобороны поставляет в Вооруженные силы РФ наборы питания для солдат. Продукция завода отгружается во все регионы страны. Об этом в четверг сообщили в районной администрации.

Стоимость контракта, который был заключен еще в декабре прошлого года, составляет более, 2,5 млрд рублей. Контракт позволил предприятию открыть дополнительные рабочие места. Сейчас там трудится порядка 500 человек.

Конвервный завод считается старейшим предприятием Стародубского района и играет роль градообразующего.