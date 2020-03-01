В Клинцах предприятие увеличивает выпуск зашитных масок

Учебно-производственное предприятие Всероссийского общества глухих в Клинцах, специализирующее на изготовлении защитныъ масок, увеличивает объемы производства. Этому способствует выросший спрос на его продукцию в условиях пандемии коронавируса.

За несколько дней удалось набрать заказов до 6000 единиц продукции. Она будет отгружаться не только по Клинцам, но и в Брянск и Москву.

На следующей неделе работа на предприятии будет продолжаться. Хоть она и была объявлена нерабочей, но, как следует из рекомендаций Минтруда, производители средств защиты вправе продолжать производственный процесс в полном объеме.