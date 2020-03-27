В Красной Горе райпо наладило доставку продуктов на дом

В Красной Горе местное райпо наладило доставку на дом покупателями продуктов из своих магазинов.

Услуга предлагается с 28 марта и, по информации районной администрации, оказалась востребованной у жителей райцентра и района.

Заказать на дом можно как продукты, так и готовые блюда и обеды.

Ранее мы сообщили, что со вторника на Брянщине введен режим полной изоляции для всех, независимо от возраста.