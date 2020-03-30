«Брянский лен» погасил долги по зарплате

ООО «Брянский лен» полностью ликвидировало задолженность по зарплате перед своими 64 работниками в сумме более чем 3,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Этому предшествовало вмешательство прокуратуры Дубровского района.

Надзорное ведомство направило в суд гражданский иск по взысканию с работодателя невыплаченной зарплаты в пользу работников и возбудило по факту невыдачи зарплаты уголовное дело, расследование которого продолжается.