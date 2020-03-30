В Брянске закрылись на карантин магазины «Стройлона»

В среду прекратили работу торговые залы магазинов «Стройлон». До 5 апреля они будут функционировать только как пункты выдачи сделанных через интернет заказов.

В торговом доме надеются возобновить работу после 5 апреля, как только завершится режим самоизоляции.

Ранее мы сообщили, что в соцсети ВКонтакте брянцы обсуждали хитрость некоторых строительных магазинов города, где с началом нерабочей недели продолжили функционировать, добавив в ассортимент товары первой необходимости, которыми прежде не торговали, в частности, туалетную бумагу.