Десять брянских магазинов попались на нарушении режима самоизоляции

Межведомственный рейд, проведенный в Брянске, выявил 10 магазинов, которые нарушали режим самоизоляции и не закрылись, несмотря на то, что не входят в число торговых точек, которым можно продолжать работу. Об этом в среду сообщила брянская мэрия.

В числе нарушителей оказались три магазина сети DNS, три цветочных павильона, два торговых центра «Стройлон», гипермаркет OBI и ТЦ «Профиль». Руководители всех предприятий-нарушителей получили предписания устранить нарушения, а все магазины, кроме одного магазина, закрылись сразу после проверки.

Такие рейды в мэрии обещают проводить каждый день.

Ранее мы сообщили, что один из брянских магазинов стройматериалов пытался обойти запрет, выставив на полки с товаром рулоны туалетной бумаги, которой у него в ассортименте прежде не было. Есть основания предполагать, что он тоже оказался среди нарушителей и все-таки прекратил работу.