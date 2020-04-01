В Брянске руководителя компании оштрафовали за задержку зарплаты

Прокурорская проверка соблюдения трудового законодательства в зарегистрированном в Бежицком районе Брянска ООО «Мир кровли» показала, что на протяжении прошлого года зарплата работникам постоянно выдавалсь с задержкой. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Сотрудник, по вине которого зарплата выдавалась не вовремя, получил дисциплинарное взыскание. А руководителю компании придется заплатить 10 тысяч рублей штрафа.