Торговый дом «Стройлон» ушел в онлайн

После закрытия оффлайн магазинов брянский торговый дом «Стройлон» полностью переключился на торговлю через интернет.

«У нас сейчас работают только интернет-магазин и логистика. Мы переключили машины с логистики магазинов на доставку интернет-магазинов. Людям нужны стройматериалы и комплектующие. Заказов у нас много, потому что купить больше не у кого. Мы стараемся справляться», — сообщил представитель компании.

Ранее мы сообщали, что оффлайн магазины «СтройлоН» закрылись на карнатин 1 апреля.