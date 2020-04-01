Брянский подрядчик просит взаймы на выполнение госконтракта

На онлайн-платформе частных инвестиций «Карма» разместила заявку на привлечение заемных средств брянская компания «МонолитСтрой».

Деньги компании нужны для выполнения госконтракта на капитальный ремонт дороги по улице А. Миненко в деревне Тиганово (Добруньское сельское поселение) Брянского района.

С помощью сервиса подрядчик рассчитывает привлечь 1-3 млн рублей под 25% годовых. Деньги с процентами обещает вернуть через полгода.

По состоянию на 12:00 пятницы на проект откликнулись 9 инвесторов. Общая сумма из займов составила 188 907 рублей.

Рейтинг компании на платформе оценивается как А. Высшим там считается ААА, наинизшим — Д.

Дать взаймы на платформе может любой ее участник, зарегистрированный как инвестор, минимальная сумма займа — 10 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что платформой «Карма» воспользовалось для привлечения средств на строительство по госконтракту дороги Брянск — Новозыбков ООО «Дорресурс».