Швейная компания в Брянске переключилась с одноразовых тапочек на медицинские маски

Брянская швейная компания ООО «АМИ» вместо одноразовых тапочек стала производить медицинские маски.

Как поясняет руководство компании, прежняя продукция имела спрос в бассейнах, банях и саунах, СПА-салонах, гостиницах, салонах красоты, медицинских учреждениях, железнодорожных и авиакомпаниях. В условиях самоизоляции большинство этих направлений бизнеса были вынуждены свернуть деятельность. А маски охотно заказывают для сотрудников торговые сети, транспортные и логистические компании, банки, силовые структуры.

Швеи компании соблюдают режим самоизоляции и работают не в цеху, а на дому. Все, что нужно для этого, у них есть, а специфика швейного производства позволяет надомную работу.