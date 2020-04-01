Власти города Сельцо требуют закрытия пивного бара в центре

В городе Сельцо возник конфликт между его администрацией и собственниками пивного бара, которые не хотят закрывать заведение, несмотря на режим самоизоляции.

Чтобы обойти запрет на ведение деятельности, владельцы бара, кроме стандартной для таких заведений рыбы, начали продавать спички и соль и утверждают, что имеют право продолжать работу, так как торгуют товарами первой необходимости.

Власти города настаивают на закрытии заведения, потмоу что видят в нем потенциальную угрозу распространения инфекции: в баре собирается много людей, выдерживать социальную дистанцию не представляется возможным, а среди посетителей встречаются асоциальные элементы — бездомные и алкоголики.

Юристы, с которыми работают собственники заведения, рекомендуют городским властям составлять протоколы и обращаться в суд. Однако в силу того, что суды тоже внесли в работу коррективы в связи с режимом самоизоляции, рассмотрение иска станет возможным только с окончанием его действия. Этим и пользуются владельцы заведения, но власти города выражают надежду, что они задумаются хотя бы о безопасности собственных сотрудников.

Ранее мы сообщали, что в Брянске во время организованного мэрией рейда были выявлены 10 магазинов, нарушавших режим самоизоляции. Все, кроме одного, закрылись сразу после визита проверяющих.

Фото: Брянские новости.