Власти города Сельцо требуют закрытия пивного бара в центре
В городе Сельцо возник конфликт между его администрацией и собственниками пивного бара, которые не хотят закрывать заведение, несмотря на режим самоизоляции.
Чтобы обойти запрет на ведение деятельности, владельцы бара, кроме стандартной для таких заведений рыбы, начали продавать спички и соль и утверждают, что имеют право продолжать работу, так как торгуют товарами первой необходимости.
Власти города настаивают на закрытии заведения, потмоу что видят в нем потенциальную угрозу распространения инфекции: в баре собирается много людей, выдерживать социальную дистанцию не представляется возможным, а среди посетителей встречаются асоциальные элементы — бездомные и алкоголики.
Юристы, с которыми работают собственники заведения, рекомендуют городским властям составлять протоколы и обращаться в суд. Однако в силу того, что суды тоже внесли в работу коррективы в связи с режимом самоизоляции, рассмотрение иска станет возможным только с окончанием его действия. Этим и пользуются владельцы заведения, но власти города выражают надежду, что они задумаются хотя бы о безопасности собственных сотрудников.
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Фото: Брянские новости.
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