Брянцев возмутило подорожание лимонов и чеснока

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне опубликовали фотографию лимонов, выставленных в одном из брянских магазинов по цене 440 рублей за килограмм.

«Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти лимоны», — прокомментировал пубилкацию автор.

Большинство комментаторов возмутились ростом цен. Но некоторые отмечают, что необязательно брать именно лимоны по завышенной цене. Одна из участниц сообщества рассказала, что вместо них добавляет в чай замороженную черную смородину и заодно освобождает морозилку в преддверье очередного ягодного сезона. Другие пишут, что в три раза больше витаминов, чем в лимонах, содержится в квашеной капусте.

Брянские СМИ в понедельник также рассказали о росте цен на чеснок. В одном из магазинов города он продается по 330 рублей за килограмм.