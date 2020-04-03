Брянские аграрии приступили к весеннему севу

Фермеры и агропредприятия Брянщины присутпили к весеннему севу.

В частности, одним из первых вышло на поля МУП «Трубчевская МТС-АГРО». Руководство предприятия намерено засеять 2030 га, в том числе 750 га отводит под озимые. Первую подкормку озимых там уже завершили.

Есть планы засеять и травы на корм скоту. Дойное стадо предприятия насчитывает 583 головы.

Предприятие закупило семена и 500 тонн удобрений. Техника полностью обеспечена ГСМ и прошла предсезонную подготовку.