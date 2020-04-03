Онлайн-платформа «Карма» выкупает долг брянского подрядчика своим инвесторам
На сервисе для мелких частных инвесторов «Карма» появилась заявка на финансирование от имени работающей на Брянщине компании ООО «Дорресурс», выступающей подрядчиком на строительстве дороги Брянск — Новозыбков — Жирятино.
«Уступка права требования по процентам и основному долгу осуществляется по договору цессии, заключаемому между ООО “Карма Лизинг” (Цедент) и соинвесторами (Цессионариями). Онлайн-платформа “Карма” выступает оператором по перечислению платежей от заемщика Цессионариям и организует весь документооборот между Цессионариями и заемщиком до полного исполнения обязательств по договору займа», — говорится в пояснении к проекту.
Предположительно сервис хочет привлечь деньги, чтобы рассчитаться с инвесторами, которым задолжала брянская компания. Привлечь планируется от 100 тысяч до 1 млн рублей, сбор средств будет продолжаться еще две недели.
Желающих поучаствовать в проекте пока не нашлось.
Ранее мы сообщали, что ООО «Дорресурс» разместило на «Карме» заявку по сбору средств на реализацию госконтракта по строительству дороги Брянск — Новозыбков — Жирятино. Деньги просили под 18% годовых на полгода. На этих же условиях размещена и свежая заявка.
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