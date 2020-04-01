В Брянске возобновились работы на Литейном мосту
В Бежицком районе возобновились работы по строительству Литейного моста. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска.
Возобновление стройки стало возможным после того, как подрядчик был включен в список системообразующих предприятий региона, которые вправе продолжать деятельность в условиях режима самоизоляции.
До того, как работы пришлось остановить почти на неделю, подрядчик начал монтаж ригелей мостовых опор и забетонировал пять стоек. С понедельника строители начали возводить две русловые опоры, которые будут находиться в воде. Поэтому приходится применять особую схему работы при заливке ростверков.
Строительство новой части Литейного моста началось в ноябре прошлого года. По его завершении строители приступят к реконструкции действующей старой части моста. Общая стоимость проекта оценивается в 450 млн рублей, работы должны завершиться до конца 2021 года.
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