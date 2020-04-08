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Предприниматель из Клинцов пытался продавать маски по 1 200 рублей

Опубликовано Сегодня, 10:54

Участник сообщества «Подслушано Клинцы» на днях разместил в паблике рекламу многоразовых масок от пыли по цене 1 200 рублей за штуку.

Один из комментаторов нашел в интернете аналогичный товар по цене 70 рублей за штуку.

Жадность коммерсанта вызвала возмущение практическм всех комментаторов. Некоторые пугают его Роспотребнадзором и ФАС.

 

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