В Жирятинском районе строится комбикормовый зввод

Палы травы в Угранском районе запечатлел на снимки фотограф Александр Кукринов, их разместили в издании National Geographic Россия.

Ремонт сетей проводят в Смоленске на улице Николаева, об этом сообщили в городской администрации.

Первичный тест выявил коронавирусную инфекцию у сотрудника вяземского дома-интерната для пожилых людей с ограниченными возможностями.

Дорожный ремонт стартовал на улице Кутузова в Смоленске, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

Новый завод будет снабжать своей продукцией принадлежащий холдингу свиноводческий комплекс в Летошниках на 3 000 продуктивных свиноматок.

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