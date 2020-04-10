Кафе и рестораны Брянска осваивают доставку готовых блюд

Чтобы выжить в условиях самоизоляции, брянские кафе, рестораны и другие заведения общепита налаживают доставку готовых блюд на дом клиенту.

Эту услугу они реламируют на своих сайтах и страницах в соцсетях.

Доставку они налаживают своими силами или прибегают к услугам таких агрегаторов, как ЯндексЕда и DeliveryClub.

Через агрегаторов в Брянске можно заказать пиццу, суши, фастфуд и другие блюда. Представлены такие заведения, как Даниловский паб», «Августин», «Шишка», «Шляпа», «Суши Wok». Среднее время ожидания заказа — немногим больше часа.