Брянским предпринимателям могут разрешить работать без лицензии

Федеральное правительство в 2020 году вправе разрешить бизнесу рабоать некоторое время без лицензии, если срок действия выданной ранее истечет в период эпидемии. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

При этом не понадобится оформлять лицензию заново, продлевать срок ее действия или переоформлять документы.

Наказывать предпринимателей за работу без лиценизии в таких ситуациях не будут.