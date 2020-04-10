Деньги за отмененные поездки за границу брянцам может вернуть государство

В условиях закрытия границ из-за эпидемии коронавируса правительство РФ вправе принять решение о выплате компенсаций туристам, у которых из-за этого сорвались поездки за границу. Об этом сообщил в понедельник региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Если поездку пришлось отменить до начала, возвращена будет вся стоимость путевки. Если уже во время тура, будет удержана стоимость фактически оказанных услуг. Порядок и условия возврата будет должно установить правительство.

Источником таких выплат в случае соответствующего решения правительства станет фонд персональной ответственности туроператора. Поэтому федеральное правительство вправе изменить сроки перечисления денег в него.