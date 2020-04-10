На Центральном рынке Брянска подешевела аренда

Палы травы в Угранском районе запечатлел на снимки фотограф Александр Кукринов, их разместили в издании National Geographic Россия.

Ремонт сетей проводят в Смоленске на улице Николаева, об этом сообщили в городской администрации.

Первичный тест выявил коронавирусную инфекцию у сотрудника вяземского дома-интерната для пожилых людей с ограниченными возможностями.

Дорожный ремонт стартовал на улице Кутузова в Смоленске, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.

Ранее областная Дума приняла закон о снижении ставки налога на имущество на 50% арендодателям, которые снизят цены на аренду площадей минимум вдвое.

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«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack 13 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack — первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

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