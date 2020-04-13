На Брянщине Россельхознадзор снял с продажи 6 тысяч пакетов семян

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям подвело итоги работы по контролю в сфере оборота семян и саженцев в первом квартале этого года.

За три месяца инспекторы Россельхознадзора на Брянщине сняли с продажи более 6 тысяч пакетов семня и порядка 221 тысячи саженцев. Всего было проведено 12 проверок юрлиц, торгующих посадочным материалом, и 77 рейдов по выявлению нарущений. Обзая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 17 тыс. рублей, возбуждено 61 административное дело.

Наиболее часто выявляемыми нарушениями стали: использование семян без проверки на сортовые и посевные качества, высев семян, качество которых не соответствует требованиям ГОСТ, реализация семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, реализация семян с нарушением правил маркировки и нарушения при хранении семенного материала.